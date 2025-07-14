Nelayan Terombang-ambing 12 Jam di Laut Selamat Berkat Tabung Gas Elpiji

Seorang nelayan muda, Haris (21), selamat setelah terombang-ambing selama 12 jam di lautan/Foto: Diwan Mohammad Zahri-Okezone

SAMPANG – Seorang nelayan muda, Haris (21), selamat setelah terombang-ambing selama 12 jam di lautan. Ia memeluk tabung gas elpiji 3 kilogram yang membuat tubuhnya tetap mengambang.

Kejadian itu berawal ketika perahu yang ditumpangi Haris dan Husin (45) karam dihantam ombak besar di perairan Modung, Bangkalan. Saat itu, mereka baru pulang melaut usai sepekan mencari ikan di Perairan Juanda, Surabaya.

Beruntung, Husin ditemukan terlebih dahulu dalam kondisi selamat pada Senin pagi. Sementara Haris bertahan di perairan dengan berpaut pada tabung gas yang terapung.

"Perahu mereka dihantam ombak besar saat perjalanan pulang. Kapal tenggelam, dan mereka terombang-ambing di lautan," kata Umam, warga Desa Gulbung yang ikut membantu pencarian, Senin (14/7/2025).

Setelah ditemukan, Haris langsung dilarikan ke rumah sakit karena lemas akibat kelelahan dan dehidrasi. Sementara itu, Husin sudah berkumpul kembali dengan keluarganya.

(Fetra Hariandja)