3 Alasan Suku Rohingya Harus Segera Dikembalikan ke Negara Asalnya

JAKARTA -Belakangan ini kehadiran suku Rohingya di Aceh menjadi perhatian publik Tanah Air. Bagaimana tidak, kedatangannya dalam jumlah yang banyak di perairan Aceh tepatnya Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Bireuen langsung membuat gaduh para masyarakat setempat.

BACA JUGA:

Tentu saja, hal itu dikecam banyak warga Aceh sehingga para pengungsi Rohingya mendapatkan penolakan serta diusir oleh para warga Aceh. Lantas apa yang mendasari suku Rohingya harus segera dikembalikan ketempat negara asalnya?

Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (10/12/2023).

3 Alasan Suku Rohingya Harus Segera Dikembalikan ke Negara Asalnya

1. Ikut Terlibat Dalam Perdagangan Manusia

Alasan pertama suku Rohingya secepatnya dikembalikan ke negara asalnya karena masyarakat setempat memiliki keraguan akan kehadirannya. Bukti nyata paling ditakuti yakni bahwa nantinya warga Aceh akan terlibat kasus dalam perdagangan manusia mengingat para pendatang tersebut berlabuh tanpa disertai surat dan identitas resmi.

2. Kerap Membuat Gaduh

Alasan kedua suku Rohingya harus dipulangkan secepatnya ke negara asalnya karena kerap membuat gaduh para masyarakat Aceh. Bagaimana tidak, manusia suku Rohingya komplain makananya kurang banyak, ingin dilayani hingga banyak membuang makanan yang diberikan oleh masyarakat karena tidak enak. Tentu saja hal ini mendapat banyak kecaman banyak publik Tanah Air yang geram akan Suku Rohingya.