HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Bumi M5,4 Guncang Keerom Papua

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |12:14 WIB
Gempa Bumi M5,4 Guncang Keerom Papua
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,4 mengguncang Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Minggu (10/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 11.49 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 37 kilometer (km) Tenggara Keerom, Papua. Sementara itu, kedalaman gempa berada di 96 km.

"#Gempa Mag:5.4, 10-Dec-2023 11:49:47WIB, Lok:3.59LS, 140.99BT (37 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:96 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa yang mengguncang Keerom tersebut. BMKG belum mengupdate dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kabupaten Keerom diimbau untuk waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Keerom Papua gempa
