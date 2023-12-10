Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Dialog di Ponpes Nurul Hadi Bantul, Yenny Wahid Ajak Santri Muda Bijak dalam Memilih

Trisna Purwoko , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |21:18 WIB
Dialog di Ponpes Nurul Hadi Bantul, Yenny Wahid Ajak Santri Muda Bijak dalam Memilih
Yenny Wahid di Yogyakarta. (Foto: Trisna Purwoko)
A
A
A

BANTUL - Ratusan santri muda di Bantul antusias mengikuti kegiatan Dialog Kebangsaan yang digelar di Ponpes Nurul Hadi, Banguntapan, Bantul. Dialog kebangsaan ini menghadirkan Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid sebagai narasumber, Minggu (10/12/2023).

Dalam dialog kebangsaan tersebut, Yenny Wahid mengajak ratusan santri muda yang sebagian di antaranya adalah mahasiswa untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi atau sekolah, serta ilmu agama di pondok pesantren.

Yenny juga menyampaikan beberapa permasalahan bangsa Indonesia saat ini. Seperti masalah stunting dan korupsi yang sangat merugikan negara dan bangsa Indonesia.

Pada dialog yang berlangsung hampir dua jam tersebut, sejumlah santri yang merupakan pemilih pemula dalam pemilu 2024 ini menanyakan tentang cara memilih pemimpin yang baik dan bisa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.

Kepada para santri muda peserta dialog, Yenny mengajak para santri untuk berpikir cerdas sebelum menentukan pilihan dalam pemilu mendatang.

“Beberapa hal yang bisa menjadi pegangan adalah rekam jejak maupn track record dari calon pemimpin, juga tidak memilih calon pemimpin yang hanya mengandalkan janji dan gimmick saat berkampanye,” ucap Yenny,

(Qur'anul Hidayat)

      
