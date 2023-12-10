Cerita Mahfud MD saat Diminta Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

BANDUNG BARAT - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan siap tempur di Pilpres 2024. Ia pun menceritakan secara detail ketika diminta untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Cerita itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) saat melakukan orasi di hadapan ratusan warga di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Minggu (10/12/2023).

Mulanya, Mahfud MD mengatakan kedatangannya ke wilayah tersebut untuk memperkenalkan bahwa dirinya kini menjadi Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres). Mereka diusung PDIP, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo.

"Saya datang ke sini dengan satu tujuan ingin mengenal langsung kehidupan masyarakat Jawa Barat dan tempatnya di sini (KBB). Saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya ini menjadi salah seorang calon wakil presiden," kata Mahfud MD dalam orasinya.

Ketika itu dalam pikirannya, kata dia, menjadi Cawapres tidaklah mudah karena membutuhkan partai politik yang kuat dan uang banyak sehingga Mahfud MD tidak melakukan upaya-upaya agar dipilih. Apalagi ketika itu menurutnya ada banyak nama yang disiapkan mendampingi Ganjar Pranowo.

"Tiba-tiba atas anugerah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa saya dipanggil oleh koalisi PDIP, PPP, Hanura kemudian Perindo dan atas dukungan masyarakat sipil yang cukup meluas saya dipanggil diminta untuk menjadi calon wakil presiden," ungkap Mahfud MD.

Mendapat pinangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD pun menerimanya. Sebab menurutnya keputusan itu merupakan jalan yang sudah digariskan untuknya. "Saya tidak pernah memburu, saya tidak pernah meminta tapi ketika saya diminta maka saya menyatakan siap dan saya akan bekerja habis-habisan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud MD.

Sebab sudah dipilih menjadi Cawapres, Mahfud MD pun sudah turun gelanggang untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Ia mencatat semua aspirasi yang diterimanya saat terjun langsung melalukan kampanye sebagai pendamping Ganjar Pranowo.