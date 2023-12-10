Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dukung UMKM, Relawan Ganjar Bantu Istri Nelayan Produksi Abon Sukabumi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |20:58 WIB
Dukung UMKM, Relawan Ganjar Bantu Istri Nelayan Produksi Abon Sukabumi
Relawan Ganjar memberikan bantuan usaha untuk usaha abon di Sukabumi. (Foto: Dok Ist)
SUKABUMI - Relawan Wanita Nelayan Sadulur Ganjar memberikan bantuan kepada rumah produksi abon ikan dan kecap ikan Mulus Delima, khas Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Usaha ini dikelola oleh para Istri-istri nelayan di Desa Cisolok, Sukabumi.

Bantuan diberikan oleh Koordinator sukarelawan Wanita Nelayan Sadulur Ganjar Sukabumi, Sri Wulandari (37), secara simbolis kepada pemilik UMKM Abon Mulus Delima, Rahayu. Acara tersebut dibarengi deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Desa Cikahuripan, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Minggu (10/12/2023).

 BACA JUGA:

"Kami berikan bantuan ini semoga bermanfaat," kata Sri kepada Rahayu.

Sri mengatakan dengan adanya program bantuan ini, para istri nelayan dan masyarakat di Sukabumi bisa terbantu secara ekonomi.

Selain itu, Sri berharap masyarakat Sukabumi bisa lebih dekat mengenal sosok Ganjar-Mahfud yang sangat memperhatikan rakyat kecil, serta fokus menciptakan program-program yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara Rahayu mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut telah mempekerjakan puluhan orang dalam usaha ini.

Tak hanya itu, produk abonnya juga telah dibawa untuk oleh-oleh di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Bandung, Jakarta dan di luar Pulau Jawa. Bahkan, produk abon ini telah dibawa ke Jepang, Taiwan hingga Turki.

