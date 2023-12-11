Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menjejaki Petilasan Prabu Jayabaya, Sendang yang Konon Dapat Menambah Kekuatan Lahir-Batin

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |05:03 WIB
Menjejaki Petilasan Prabu Jayabaya, Sendang yang Konon Dapat Menambah Kekuatan Lahir-Batin
Prabu Jayabaya/Foto: Perpustakaan DKI
JAKARTA - Situs yang diyakini sebagai tempat moksa Raja Kediri Prabu Sri Aji Joyoboyo atau Prabu Jayabaya di Kediri, kerap didatangi peziarah.

Melansir laman Pemkab Kediri, situs - situs yang ada di kawasan budaya ini seperti Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Mpu Bharada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di situs ini dan puncak ritual di Pamuksan tanggal 1 Suro dengan ribuan pengunjung dari berbagai daerah untuk prosesi ritual.

Sosok Prabu Jayabaya memang mengundang kekaguman. Tak heran menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang datang ke petilasannya.

Selain itu, termasuk ke Sendang Tirta Kamandanu. Sendang ini dulunya kolam dengan sumber air alami yang memiliki banyak fungsi, salah satunya menambah kekuatan lahir dan batin manusia.

Pada 26 April 1980, sendang ini mulai dipugar. Tempat ini dianggap sebagai bagian tak terpisah dari petilasan Sang Prabu. Desain barunya. Sendang ini menjadi kawasan taman segi empat berukuran 1.016 meter persegi.

Bangunan utama, kolam pemandian yang airnya selalu mengalir melalui tiga tingkatan. Yaitu sumber, tempat penampungan, dan kolam pemandian. Kolam ini dilengkapi dengan Arca Syiwa Harihara (perdamaian) dan Ganesha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
