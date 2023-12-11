Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Atikoh Ganjar Blusukan dan Borong Dagangan di Pasar Induk Rau Serang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |12:30 WIB
Momen Atikoh Ganjar Blusukan dan Borong Dagangan di Pasar Induk Rau Serang
Siti Atikoh di Banten. (Foto: MPI)
A
A
A

BANTEN - Istri calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti blusukan di Pasar Rau Kota Serang, Banten, Senin (11/12/2023). Dalam momen ini Atikoh memborong komoditas pangan yang dijual pedagang selain mengecek harga.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi, Atikoh mendatangi sejumlah pedagang-pedagang dari mulai sayur mayur, kemudian tempe dan tahu, cabai dan bawang merah, tempe, daging, hingga terakhir toko baju.

Atikoh juga mendatangi pedagang bahan pokok yang menjual salah satunya minyak goreng.

"Minyak gimana bu (harganya)?," tanya Atikoh.

"Agak mulai naik," jawab pedagang emak-emak.

"Berapa?” tanya Atikoh lagi.

"Ini saya jual 19 ribu untungnya cuma seribu," timpal lagi ibu pedagang.

Selain itu, dalam toko ini juga menjual bawang merah hingga bawang putih. Atikoh pun coba untuk membelinya.

"Cabai merahnya mahal saya jadi nggak jual dulu iya," kata emak-emak pedagang.

"Kalau bawang merah?” tanya Atikoh lagi.

Kemudian Atikoh memegang bawang putih. Ia pun bertanya kepada pedagang, asal bawang putih itu dari mana. Dalam momen ini Atikoh bertanya apakah bawang putih ini impor atau bukan.

"Kalau ini impor ya?” tanya Atikoh.

"Iya mungkin impor, bu," jawab pedagang.

Merasa ragu, Atikoh pun tak jadi membeli bawang putih tersebut. Ia mengaku enggan membeli barang hasil impor.

