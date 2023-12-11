Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Menteri Basuki: Tata Kelola Air yang Baik Menjadi Dasar Pengembangan Kota Berkelanjutan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:08 WIB
Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:08 WIB

Foto: Dok Kementerian PUPR
Foto: Dok Kementerian PUPR
A
A
A

Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Kota Ramah Air: Tantangan Dan Peluang Perencanaan Infrastruktur Wilayah di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (11/12/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi dan memunculkan gagasan pengelolaan air pada kawasan perkotaan. Acara ini sekaligus dalam rangka mensosialisasikan pertemuan 10th World Water Forum 2024 di Bali.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam perencanaan kota, kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola air (water management) dengan baik, sehingga dapat menyusun regulasi yang tepat dan solutif.

Salah satu konsep sebagai solusi pengelolaan air perkotaan adalah water sensitive city (WSC) yang melibatkan integrasi desain kota, infrastruktur, dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang responsif terhadap perubahan iklim, melindungi sumber daya air, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

