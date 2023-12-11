Waspada! Hujan Petir Disertai Angin Kencang Potensi Terjang Sleman dan Kulonprogo

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta warga untuk mewaspadai potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di Sleman, dan Kulon Progo bagian Utara di hari ini, Senin (11/12/2023).

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari hanya berawan. Siang – Sore hari ada potensi hujan sedang - lebat di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian Utara. Potensi hujan ringan – sedang di Kota Yogyakarta, Sleman bagian tengah dan selatan, serta Gunungkidul bagian Utara dan timur. Malam hari bakal berawan. Selasa 12 Desember 2023 dini hari bakal berawan.

Suhu udara berkisar 23 - 31 °C dengan kelembapan udara 60 – 95 %. Angin bertiup dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 - 2.5 meter atau kategori sedang.

