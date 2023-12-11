Balapan Liar hingga Bawa Sajam, Sejumlah Pemuda Ditangkap

BANDUNG - Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung mengamankan sejumlah pemuda yang terlibat balap liar dan membawa senjata tajam (sajam) di wilayah Kabupaten Bandung, Minggu 10 Desember 2023 dini hari.

"Kemarin, saat patroli jam 3 pagi kedapatan sekelompok anak muda melakukan balap liar. Tim Sijalak Presisi langsung mengejar dan mengamankan beberapa anak muda," kata Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Senin (11/11/2023).

Menurut Kusworo, patroli dilakukan sebagai respons terhadap aduan warga terkait maraknya balap liar di wilayah Kabupaten Bandung. Guna mengantisipasi balap liar dan tindak pidana lainnya, Tim Sijalak Presisi patroli dari Magrib hingga Subuh.

"Jadi balap liar di Kabupaten Bandung ini kucing-kucingan. Kalau patroli jam 7 sampai 10 malam, mereka balap liar jam 10. Sehingga tim Sijalak Presisi ini patroli seoanjang hari dari Magrib hingga Subuh," tandas Kusworo.

Tak hanya membubarkan balap liar, kata Kusworo, Tim Sijalak Presisi menangkap beberapa pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam saat nongkrong di beberapa lokasi. Begitu didatangi petugas, kata dia, mereka langsung melarikan diri.

"Satu orang yang melarikan diri tabrakan dan terluka. Maka pesan moralnya, tak usah melanggar hukum. Jika melanggar hukum, harus berani menghadapi konsekuensinya dan jangan melarikan diri," ujar Kusworo.