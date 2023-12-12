Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Ingin Sejarah Kemenangan PDIP di Banten Terulang dan Ganjar-Mahfud Menang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |00:21 WIB
Hasto Ingin Sejarah Kemenangan PDIP di Banten Terulang dan Ganjar-Mahfud Menang
Hasto Kristiyanto di Tangerang (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

TANGERANG - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasannya melakukan safari politik dan konsolidasi struktur partai di Provinsi Banten.

Ia menilai, PDIP memiliki sejarah gemilang di Provinsi Banten dengan menang pada Pemilu 2014. Sehingga, partai itu ingin mengukir kembali sejarah itu dan memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Banten.

"Kenapa kami keliling ke Provinsi Banten ini. Karena Banten penting dan stretagi, tidak hanya jumlah penduduknya, tetapi kedekatannya dengan Jakarta. Dan kita punya sejarah yang gemilang di provinsi Banten ini tahun 2014, kita mampu menjadi pemenang legislatif di Banten dan di 2024, kemenangan itu kita akan rebut kembali," kata Hasto dalam safari politik dan konsolidasi di DPC PDIP Kota Tangerang, Banten, Senin (11/12/2023).

Hasto mengajak seluruh kader PDIP untuk memiliki pemimpin yang telah dipersiapkan oleh Ketua Umum Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri dengan sebaik-baiknya berdasarkan kontemplasi.

"Berdasarkan dzikir, memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka lahirlah kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD," ujarnya.

Hasto pun membakar semangat ratusan kader PDIP Kota Tangerang untuk semakin mensolidkan barisan bergerak bersama untuk merebut kemenangan di Pemilu 2024.

"Pak Ganjar dan Prof Mahfud, dari aspek keluarga ya sudah terbukti. Aspek pendidikannya sangat luar biasa mempuni, dua kali anggota DPR RI, dua kali sebagai Gubernur Jateng menurunkan kemiskinan paling cepat, satu juga rakyat miskin berhasil dientaskan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement