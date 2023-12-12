Hasto Ingin Sejarah Kemenangan PDIP di Banten Terulang dan Ganjar-Mahfud Menang

TANGERANG - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasannya melakukan safari politik dan konsolidasi struktur partai di Provinsi Banten.

Ia menilai, PDIP memiliki sejarah gemilang di Provinsi Banten dengan menang pada Pemilu 2014. Sehingga, partai itu ingin mengukir kembali sejarah itu dan memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Banten.

"Kenapa kami keliling ke Provinsi Banten ini. Karena Banten penting dan stretagi, tidak hanya jumlah penduduknya, tetapi kedekatannya dengan Jakarta. Dan kita punya sejarah yang gemilang di provinsi Banten ini tahun 2014, kita mampu menjadi pemenang legislatif di Banten dan di 2024, kemenangan itu kita akan rebut kembali," kata Hasto dalam safari politik dan konsolidasi di DPC PDIP Kota Tangerang, Banten, Senin (11/12/2023).

Hasto mengajak seluruh kader PDIP untuk memiliki pemimpin yang telah dipersiapkan oleh Ketua Umum Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri dengan sebaik-baiknya berdasarkan kontemplasi.

"Berdasarkan dzikir, memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka lahirlah kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD," ujarnya.

Hasto pun membakar semangat ratusan kader PDIP Kota Tangerang untuk semakin mensolidkan barisan bergerak bersama untuk merebut kemenangan di Pemilu 2024.

"Pak Ganjar dan Prof Mahfud, dari aspek keluarga ya sudah terbukti. Aspek pendidikannya sangat luar biasa mempuni, dua kali anggota DPR RI, dua kali sebagai Gubernur Jateng menurunkan kemiskinan paling cepat, satu juga rakyat miskin berhasil dientaskan," jelasnya.