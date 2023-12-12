Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Enam Penjaga Rutan Tahti Polda Lampung Dipatsus Imbas Tahanan Kabur

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |05:15 WIB
5 Fakta Enam Penjaga Rutan Tahti Polda Lampung Dipatsus Imbas Tahanan Kabur
Ilustrasi/Foto: Antara
A
A
A

 

BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 6 anggota penjaga tahanan Direktorat Tahti ditahan di tempat khusus (Patsus) oleh Bidpropam Polda Lampung imbas dari kaburnya empat tahanan narkoba dari rumah tahanan dan barang bukti (Rutan Tahti) Polda Lampung.

Berikut fakta-fakta terkait dengan enam penjaga rutan dipatsus Polda Lampung.

 BACA JUGA:

1. 4 tahanan kabur

Empat tahanan kasus narkoba kabur dari Rutan Tahti Polda Lampung pada Rabu (6/12/2023) sekitar pukul 03.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, 4 tahanan itu bernama Muslim tahanan narkoba dengan BB 30 Kg, Maulana tahanan narkoba dengan BB 58 Kg, M. Nasir tahanan narkoba dengan BB 30 Kg dan Asnawi tahanan narkoba dengan BB 58 Kg.

 BACA JUGA:

2. Tahan yang kabur diburu polisi

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung masih melakukan pengejaran terhadap 4 tahanan narkoba yang kabur tersebut.

"Saat ini, tim masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang tahanan yang kabur itu," ujar Umi, Senin (11/12/2023).

3. Ditemukan gergaji untuk memotong jeruji

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Lampung ditemukan sebilah gergaji yang diduga digukan oleh pelaku untuk kabur dari Rutan.

Soal ditemukannya barang bukti gergaji, Umi menjelaskan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/340/3138796/tersangka-fqtY_large.jpg
11 Tahanan Polres Kampar Kabur, Jenderal Spesialis Pemburu Teroris Pimpin Langsung Pengejaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/338/3137062/tahanan_kabur-hFdu_large.jpg
Dua Tahanan Kabur dari PN Jakut, Satu Berhasil Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/610/3134173/tahanan_kabur-CbTX_large.jpg
Jebol Dinding, 8 Tahanan Polres Lahat Kabur dari Sel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033187/cari-tahanan-kabur-kapolres-sarolangun-pimpin-masuk-hutan-dnx2NdUTKH.jpg
Cari Tahanan Kabur, Kapolres Sarolangun Pimpin Masuk Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/340/3032861/tahanan-ini-kabur-usai-sidang-vonis-di-pn-sarolangun-terekam-masuk-ke-semak-vUsvkNua4B.jpg
Tahanan Ini Kabur Usai Sidang Vonis di PN Sarolangun, Terekam Masuk ke Semak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/340/3027474/diduga-terlibat-tahanan-kabur-tiga-pejabat-rutan-sukadana-lampung-dipecat-ksxiIW70YF.jpg
Diduga Terlibat Tahanan Kabur, Tiga Pejabat Rutan Sukadana Lampung Dipecat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement