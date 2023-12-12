Gempa M3,2 Guncang Halmahera Barat

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut), pukul 05.57 WIB, Selasa (12/12/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.93 LU, 126.47 BT atau 140 Km Barat Laut Halmahera Barat, Malut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 21 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)