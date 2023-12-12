Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cabuli Bocah, Tukang Bakso Keliling di Karawang Ditangkap!

Nila Kusuma , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:54 WIB
Cabuli Bocah, Tukang Bakso Keliling di Karawang Ditangkap!
Tukang bakso cabuli bocah di Karawang (Foto: Tangkapan layar/Nila Kusuma)
A
A
A

KARAWANG - Polres Karawang mengamankan seorang pedagang bakso inisial WN (42), yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur.

Polisi bergerak cepat mengamankan pelaku setelah tayangan video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang ibu memergoki pelaku berbuat cabul. Meski belum ada laporan tapi polisi langsung mengamankan pelaku.

"Kami sudah mengamankan WN dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan intensif. Kami masih mendalami kasus ini kemungkinan ada korban lain karena pelaku merupakan pedagang bakso keliling di lingkungan perumahan. Meski belum ada laporan dari korban namun karena sudah viral dan meresahkan makanya kami amankan," kata Humas Polres Karawang, Ipda Edi Kusmayadi, Selasa (12/12/23).

Sebelumnya, kasus pencabulan tukang bakso yang kepergok mencabuli bocah di bawah umur ini viral di media sosial. Dalam tayangan video tersebut, pelaku sedang diinterogasi seorang Ibu yang marah anaknya sudah dicabuli.

Pelaku WN meminta maaf kepada Iibu tersebut, namun tidak dilayani. Bahkan, tukang bakso tersebut akan dilaporkan ke polisi.

Halaman:
1 2
      
