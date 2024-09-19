Cabuli Siswi saat Berkemah, Oknum Pembina Pramuka Ditetapkan Tersangka

SURABAYA - Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya menetapkan oknum pembina Pramuka sekolah dasar negeri (SDN) di Sukomanunggal inisial Z sebagai tersangka pencabulan terhadap anak didiknya. Dari hasil penyidikan, sementara terungkap 7 orang menjadi korban.

Tersangka diduga melakukan aksi pencabulan kepada anak didiknya saat acara kegiatan perkemahan Jumat-Sabtu di lingkungan sekolah.

Aksi mesum Z terungkap setelah para siswi yang menjadi korban mengadu ke pembina Pramuka lain dan para guru. Aduan ini kemudian diteruskan ke pihak berwajib.

Dari hasil penyidikan, sementara terungkap 7 siswi menjadi korban. Jumlah tersebut masih saja bisa bertambah seiring penyidikan yang masih berjalan hingga sekarang.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Aris Purwanto mengatakan, penyidik masih terus mendalami kasus ini untuk menggali motif serta modus tersangka mencabuli anak didiknya saat kegiatan perkemahan di lingkungan sekolah pada 13 sampai 14 September 2024.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus meringkuk di balik jeruji tahanan Polrestabes Surabaya.



(Arief Setyadi )