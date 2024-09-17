Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bocah 13 Tahun di Bandung Digilir 3 Pemuda Pengangguran, Begini Modusnya

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |18:23 WIB
Bocah 13 Tahun di Bandung Digilir 3 Pemuda Pengangguran, Begini Modusnya
Ilustrasi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Nasib pilu dialami BSS, bocah berusia 12 tahun asal Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Dia cabuli tiga pemuda secara bergiliran.

Ketiga pemuda tersebut adalah MAR (18), MBH (19), dan G (23). Ketiganya sudah ditangkap Satreskrim Polres Cimahi dan dijadikan tersangka. "Kita sudah amakan tiga tersangka tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Gununghalu, Bandung Barat," ungkap Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto di Mapolres Cimahi, Selasa (17/9/2024).

Kasus tindak pidana persetubuhan itu terungkap usai pihaknya menerima laporan dari pihak keluarga Juni 2024 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, kata Tri, Polsek Gununghalu dan Polres Cimahi akhirnya mengungkap kasus tersebut.

Peristiwa memilukan bagi korban itu bermula ketika dirinya tiba-tiba diajak ke salah satu rumah tersangka. Korban menuruti permintaan para tersangka karena dijanjikan akan diberikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Kota Bandung.

"Jadi korban awalnya (modus) diiming-imingi pekerjaan karena memang sudah tidak sekolah. Di situ korban tertarik dan mau ikut dengan pelaku," beber Tri.

Setelah berada di rumah, ternyata korban dicekoki para tersangka menggunakan obat-obatan terlarang hingga tidak sadarkan diri. Kondisi itu akhirnya dimanfaatkan para tersangka dengan menyetubuhinya secara bergiliran.

"Kemudian korban diberikan obat-obatan sehingga tak sadarkan diri. Kemudian korban dicabuli oleh para tersangka secara bergantian," ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068861/ilustrasi_penangkapan-wfht_large.jpeg
Guru Ngaji yang Cabuli Sejumlah Santriwati di Bekasi Ternyata Ayah-Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067682/pencabulan-HxP7_large.jpg
Oknum Anggota DPRD Depok Dipolisikan Terkait Dugaan Pencabulan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065224/dpr-SZ3L_large.jpg
DPR Prihatin Tersangka Pencabulan Anak Dilantik Jadi Legislator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3065055/ilustrasi-D1An_large.jpg
Polisi Tangkap Pemilik Warung Terduga Pelaku Pencabulan Bocah 5 Tahun di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/519/3064703/pencabulan-uH6q_large.jpg
Cabuli Siswi saat Berkemah, Oknum Pembina Pramuka Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/338/3064369/ilustrasi-tC0Y_large.jpg
Bocah 5 Tahun Diduga Dicabuli Pemilik Toko di Bekasi, Pelaku Sempat Cek Diapers Korban 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement