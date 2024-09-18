Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sepak Terjang Indra Dragon Pembunuh Gadis Penjual Gorengan, Residivis Pencabulan hingga Resahkan Warga

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |08:43 WIB
Sepak Terjang Indra Dragon Pembunuh Gadis Penjual Gorengan, Residivis Pencabulan hingga Resahkan Warga
Tersangka pembunuh gadis penjual gorengan (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Polisi terus memburu keberadaan Indra Septriaman (26) tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari (NKS) di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar). Pelaku juga dikenal dengan panggilan Indra Dragon dan mempunyai tato di bahunya.

Indra Dragon diketahui sebagai residivis kasus pencabulan hingga pengguna narkoba jenis sabu. Saat ini Polres Padang Pariaman telah menetapkan Indra Dragon sebagai tersangka.

"Setelah kami lakukan penyelidikan intensif dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta di lapangan, terduga pelaku berinisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka," Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Iptu AA Reggy, Rabu (18/9/2024).

Saat ini Polda Sumbar telah menerjunkan tim Khusus (timsus) yang mengepung pelaku di hutan Padang Kabau Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang yang diduga milik tersangka.

"Kami melakukan penyelidikan dan pencarian bersama masyarakat, telah menemukan sebuah tas yang patut diduga kuat adalah milik tersangka. Dan hal tersebut juga sudah kami pastikan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa tas yang kami temukan adalah milik tersangka," ujar Reggy.

Adapun di lokasi persembunyiannya itu, warga sudah dua kali bertemu dengan tersangka di pagi dan siang hari. Saat akan ditangkap, tersangka berhasil melarikan diri. 

Polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mengendus pelarian tersangka, namun nihil. Sementara jejak pelaku diduga melarikan diri menyeberangi areal persawahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067991/ilustrasi-UjMu_large.jpg
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement