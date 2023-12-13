Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu: Dukungan AS untuk Melawan Hamas Tetap Kuat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |14:35 WIB
Netanyahu: Dukungan AS untuk Melawan Hamas Tetap Kuat
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (12/12/2023) menyatakan telah mendapat dukungan penuh Amerika Serikat (AS) terhadap serangan darat yang sedang berlangsung di Gaza melawan militan Hamas, dan pada saat yang sama, kedua negara tetap tegas terhadap seruan internasional yang semakin meningkat untuk melakukan gencatan senjata untuk menghentikan perang Israel-Hamas.

“Saya sangat menghargai dukungan Amerika untuk menghancurkan Hamas dan mengembalikan sekira 140 sisa sandera” yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 warga di Israel selatan, kata pemimpin Israel itu sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

“Setelah dialog intensif dengan Presiden (Joe) Biden dan timnya, kami menerima dukungan penuh untuk serangan darat dan menghalangi tekanan internasional untuk menghentikan perang,” kata Netanyahu.

Namun Netanyahu mengakui bahwa dia dan Biden tidak sepakat mengenai siapa yang akan memerintah Gaza ketika perang berakhir.

“Saya berharap kita juga akan mencapai kesepakatan di sini,” kata Netanyahu. 

Sementara itu pada acara kampanye pemilihan kembali di Amerika Serikat, Biden mengatakan Netanyahu harus mengambil keputusan sulit, seraya menyatakan ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel dan tidak menginginkan solusi dua negara, dengan pemerintahan independen Israel dan Palestina yang berdampingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement