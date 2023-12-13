Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Andika Perkasa Sebut Ganjar Tampil Natural di Debat Capres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |00:04 WIB
Andika Perkasa Sebut Ganjar Tampil Natural di Debat Capres 2024
Andika Perkasa (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal (Purn) Andika Perkasa melihat calon presiden (Capres) nya, Ganjar Pranowo tampil natural dalam debat capres 2024 perdana malam ini.

"Kalo bagi saya mas Ganjar natural lah (penampilannya)," kata Andika saat ditemui di kawasan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Mantan Panglima TNI itu menyebut, natural itu terlihat karena Ganjar sudah menguasai isu-isu yang diangkat dalam debat perdana ini. Terlebih, rekam jejak Ganjar yang sudah tidak diragukan lagi.

"10 tahun memimpin Eksekutif. Jadi sudah di luar kepala lah," ujarnya.

Andika pun tak mau mengomentari terkait penampilan dari masing-masing Capres dalam debat perdana ini. Ia memilih mengemblikkan kepada masyarakat.

"Itu kembali ke personal masing-masing. Nanti biar rakyat yang menilai dan menentukan pilihan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
