Jokowi Bakal Kunker ke Malang, Resmikan Pasar Batu hingga Tinjau TPA

MALANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan melakukan kunjungan kerja di wilayah Malang raya. Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada Kamis 14 Desember 2023.

Kepala Negara akan menuju Kota Batu dan Kota Malang untuk meninjau beberapa proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari kementerian terkait.

Dari informasi yang dihimpun, Presiden Jokowi beserta rombongannya akan berangkat dari Bandara Internasional Adi Soemarmo Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis pagi sekitar pukul 07.30 WIB. Selanjutnya rombongan akan terbang ke Malang menuju Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang dan tiba pukul 08.30 WIB.

Rombongan akan langsung menuju Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Di sana Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan pasar induk di Jalan Dewi Sartika, Kota Batu itu sekaligus melakukan peninjauan.

Selanjutnya rombongan akan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang sekitar pukul 10.10 WIB. Di TPA yang berada di wilayah Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang akan melakukan peninjauan teknologi sistem sanitary landfill.

Kemudian rombongan bergeser menuju SMKN 10 Kota Malang dan dijadwalkan tiba sekitar pukul 12.00 WIB, untuk melihat fasilitas dan karya siswa berupa mobil listrik. Agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Malang rencananya ditutup dengan peninjauan stok beras dan pemberian bantuan kepada 1.000 masyarakat Malang raya.