Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jokowi Bakal Kunker ke Malang, Resmikan Pasar Batu hingga Tinjau TPA

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |08:15 WIB
Jokowi Bakal Kunker ke Malang, Resmikan Pasar Batu hingga Tinjau TPA
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

MALANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan melakukan kunjungan kerja di wilayah Malang raya. Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada Kamis 14 Desember 2023.

Kepala Negara akan menuju Kota Batu dan Kota Malang untuk meninjau beberapa proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari kementerian terkait.

Dari informasi yang dihimpun, Presiden Jokowi beserta rombongannya akan berangkat dari Bandara Internasional Adi Soemarmo Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis pagi sekitar pukul 07.30 WIB. Selanjutnya rombongan akan terbang ke Malang menuju Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang dan tiba pukul 08.30 WIB.

Rombongan akan langsung menuju Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Di sana Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan pasar induk di Jalan Dewi Sartika, Kota Batu itu sekaligus melakukan peninjauan.

Selanjutnya rombongan akan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang sekitar pukul 10.10 WIB. Di TPA yang berada di wilayah Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang akan melakukan peninjauan teknologi sistem sanitary landfill.

Kemudian rombongan bergeser menuju SMKN 10 Kota Malang dan dijadwalkan tiba sekitar pukul 12.00 WIB, untuk melihat fasilitas dan karya siswa berupa mobil listrik. Agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Malang rencananya ditutup dengan peninjauan stok beras dan pemberian bantuan kepada 1.000 masyarakat Malang raya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement