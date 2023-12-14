Advertisement
HOME NEWS NEWS

Debat Perdana Capres, Partai Perindo: Bukan Hanya Bernarasi, Paparan Ganjar Berdasarkan Pengalaman

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |21:02 WIB
Debat Perdana Capres, Partai Perindo: Bukan Hanya Bernarasi, Paparan Ganjar Berdasarkan Pengalaman
Wakil Ketua Umum Partai Perindo Boyke Novrizon. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menunjukkan jam terbangnya yang tinggi saat debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Boyke Novrizon menyebut, segala pertanyaan maupun sanggahan dapat disampaikan Ganjar Pranowo dengan terukur dan baik.

"Saya melihat Mas Ganjar ini bukan hanya bernarasi, tapi sudah menyampaikan sesuatu berdasar pengalaman," kata Boyke kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).

Dalam debat perdana, kata Boyke, Ganjar menyampaikan sejumlah gagasannya seperti komitmen pemberantasan korupsi, memastikan hak asasi manusia (HAM) terpenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ganjar juga mengingatkan tentang demokrasi yang baik sesuai amanat reformasi, termasuk dalam urusan pelayanan publik.

"Jauh dari kesan retorika, penjelasannya itu berdasar pengalaman saat memimpin di Jawa Tengah. Seperti saat menjelaskan soal pelayanan publik," kata dia.

Boyke -- yang juga Caleg DPR RI Dapil VIII Jawa Timur itu-- menyebut, penampilan Ganjar sangat menyakinkan para pemilih di 2024. Ia tampil tenang dan menyampaikan substansi dengan baik.

Secara keseluruhan dari semua sesi performa Capres Ganjar Pranowo dinilainya sangat meyakinkan, baik dari penguasaan materi, manajemen waktu, dan tata komunikasi yang mudah dimengerti.

"Ya, kalau penonton melihat sepanjang jalannya debat, Mas Ganjar selalu senyum dan begitu rileks," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
