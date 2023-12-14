Menlu Israel: Perang di Gaza Akan Berlanjut dengan atau Tanpa Dukungan Internasional

TEL AVIV - Menteri Luar Negeri Israel mengatakan pihaknya akan melanjutkan perang di Gaza “dengan atau tanpa dukungan internasional”. Eli Cohen memperingatkan bahwa gencatan senjata pada tahap konflik ini akan menjadi “hadiah” bagi Hamas dan memungkinkan mereka kembali melakukan konflik.

Israel menghadapi tekanan yang meningkat atas jumlah warga sipil Palestina yang dibunuh oleh militernya di Gaza dan memburuknya krisis kemanusiaan di sana.

Pada Selasa, (12/12/2023) Majelis Umum PBB secara mayoritas menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera.

Dan dalam komentarnya yang paling keras, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Israel kehilangan dukungan di seluruh dunia karena “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

Pertempuran sengit berlanjut di bagian utara dan selatan Gaza pada Rabu, (13/12/2023) sementara hujan lebat memperburuk kondisi ratusan ribu pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat atau di tempat terbuka.

Seorang pejabat senior bantuan PBB juga memperingatkan bahwa wilayah Palestina menghadapi “bencana kesehatan masyarakat” karena runtuhnya sistem medis dan penyebaran penyakit menular di tempat penampungan yang penuh sesak.

Perang tersebut dipicu oleh serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok bersenjata Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, yang menewaskan setidaknya 1.200 orang – termasuk banyak wanita dan anak-anak – dan sekira 240 orang disandera.