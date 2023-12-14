Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Israel: Perang di Gaza Akan Berlanjut dengan atau Tanpa Dukungan Internasional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |06:26 WIB
Menlu Israel: Perang di Gaza Akan Berlanjut dengan atau Tanpa Dukungan Internasional
Foto: Reuters.
A
A
A

TEL AVIV - Menteri Luar Negeri Israel mengatakan pihaknya akan melanjutkan perang di Gaza “dengan atau tanpa dukungan internasional”. Eli Cohen memperingatkan bahwa gencatan senjata pada tahap konflik ini akan menjadi “hadiah” bagi Hamas dan memungkinkan mereka kembali melakukan konflik.

Israel menghadapi tekanan yang meningkat atas jumlah warga sipil Palestina yang dibunuh oleh militernya di Gaza dan memburuknya krisis kemanusiaan di sana.

Pada Selasa, (12/12/2023) Majelis Umum PBB secara mayoritas menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera.

Dan dalam komentarnya yang paling keras, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Israel kehilangan dukungan di seluruh dunia karena “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

Pertempuran sengit berlanjut di bagian utara dan selatan Gaza pada Rabu, (13/12/2023) sementara hujan lebat memperburuk kondisi ratusan ribu pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat atau di tempat terbuka.

Seorang pejabat senior bantuan PBB juga memperingatkan bahwa wilayah Palestina menghadapi “bencana kesehatan masyarakat” karena runtuhnya sistem medis dan penyebaran penyakit menular di tempat penampungan yang penuh sesak.

Perang tersebut dipicu oleh serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok bersenjata Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, yang menewaskan setidaknya 1.200 orang – termasuk banyak wanita dan anak-anak – dan sekira 240 orang disandera.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement