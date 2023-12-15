Sinergi Bagi Negeri AHM Ajak Anak Muda Majukan Bangsa

Jakarta- Semangat Sinergi Bagi Negeri dalam berbagai program inisiatif Social Development Goal’s (SDG’s) dihadirkan PT Astra Honda Motor (AHM) sebagai langkah nyata untuk berkontribusi memajukan pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Berbagai upaya terus dilakukan secara bertahap dengan mengajak generasi muda untuk menyuguhkan karya kreatif terbaiknya untuk negeri.

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan negeri ini, AHM menggandeng berbagai elemen masyarakat melalui konsistensi dalam berbagai kegiatan yang tersebar di empat bidang yaitu pendidikan, lingkungan, ekonomi dan keselamatan berkendara.

General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin mengatakan rangkaian program SDG’s dilakukan dengan menggandeng para anak muda agar manfaatnya dapat semakin optimal dan tercipta program-program yang kreatif sesuai tren terkini.

“Kami senang melihat anak muda memiliki semangat bersinergi dalam memajukan negeri ini di berbagai bidang. Beragam kolaborasi bersama anak muda diharapkan dapat terus memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa di masa mendatang,” ujar Muhib.

AHM bersama Yayasan AHM mendukung upaya generasi muda menjadi penerus bangsa yang cerdas dan kreatif melalui beragam beasiswa Pendidikan. Tahun ini digulirkan beasiswa senilai Rp1,4 miliar kepada 286 pelajar, 30 guru dan 209 mahasiswa di berbagai sekolah dan universitas yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.