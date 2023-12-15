Brigade Al Qassam Tewaskan 36 Tentara Israel di Gaza dalam 3 Hari

GAZA - Pejuang Brigade Al-Qassam telah menewaskan 36 tentara dan menghancurkan 72 kendaraan militer Israel di Jalur Gaza dalam tiga hari terakhir, demikian diklaim sayap militer Hamas tersebut.

Pernyataan tersebut diumumkan oleh Juru Bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaida melalui Telegram. Dalam pernyataannya, Abu Ubaida juga mengungkapkan bahwa kelompok tersebut menyebabkan sejumlah tentara Israel mengalami luka-luka.

Klaim Hamas ini bertepatan dengan meningkatnya pertempuran, di berbagai front dari wilayah utara hingga selatan Jalur Gaza, demikian dilaporkan Anadolu.

Abu Ubaida mengaku berhasil menyita peralatan dan barang-barang milik tentara Israel, setelah melakukan target dan menyerang mereka dari jarak dekat. Operasi penembakan jitu juga dilakukan tentara Israel.

"Militan Al-Qassam menargetkan markas komando lapangan Israel, membombardir pertemuan militer dengan mortir dan rudal jarak pendek di seluruh zona tempur, dan meluncurkan roket ke berbagai sasaran," ujar Ubaida.

(Rahman Asmardika)