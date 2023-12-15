Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Alasan Hamas Dituduh Teroris oleh Israel

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |17:26 WIB
4 Alasan Hamas Dituduh Teroris oleh Israel
Foto: Reuters.
A
A
A

TEL AVIV - Israel secara tegas menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, didasarkan pada sejumlah alasan yang dianggap oleh pemerintah Israel sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara mereka. Tidak hanya Israel, sejumlah negara juga menetapkan Hamas sebagai teroris, seperti Australia, Kanada, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah empat alasan utama yang dikemukakan oleh Israel terkait tuduhan terorisme terhadap Hamas.

1. Serangan Terhadap Warga Sipil

Israel menuduh Hamas terlibat dalam serangan terhadap warga sipil, termasuk peluncuran roket ke wilayah pendudukan Israel.

Serangan-serangan ini dianggap sebagai tindakan teror yang dapat membahayakan nyawa warga sipil dan melanggar hukum internasional.

Sebelum Oktober 2023, Hamas telah merenggut nyawa sekira 25 warga AS dan menculik dua orang, ditambah jenazah dua tentara Israel.

Tidak hanya itu, Israel juga menuduh Hamas juga membahayakan penduduk Gaza.

Investigasi oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menunjukkan bahwa Jihad Islam Palestina (PIJ) bertanggung jawab atas kegagalan peluncuran roket yang menyebabkan ledakan di rumah sakit Al-Ahli di Gaza pada tanggal 17 Oktober.

Kejadian ini menyoroti bahaya nyata bagi warga sipil di Gaza akibat kegagalan roket yang seharusnya ditujukan ke Israel namun malah membahayakan penduduknya sendiri .

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement