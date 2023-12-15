Purnatugas, Berikut Segudang Prestasi Atikoh Ganjar saat Pimpin Pramuka Kwarda Jateng

SEMARANG - Siti Atikoh Supriyanti, Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah masa bakti 2018-2023 melepas jabatannya dengan penuh haru. Dalam kurun waktu lima tahun, istri Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo ini berhasil membawa Kwarda Jateng meraih berbagai prestasi.

Hal itu disampaikan Atikoh dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) masa bakti 2018-2023 di Musyawarah Daerah XIII Kwarda Jateng, di Kota Semarang, Kamis (14/12/2023). Satu di antara sekian banyak prestasinya adalah berhasil mencetak 50 ribu anggota Pramuka Garuda, melampaui target.

"Pada akhir November 2023 telah dicapai 97.627 Pramuka Garuda dari berbagai tingkakan. Artinya tercapai melampaui target, yakni 195,25 persen," ucap Atikoh saat penyampaian laporan.

Atikoh menyampaikan, hal itu menjadi bukti kekompakan Kwarda Jateng dan memvalidasi penghargaan yang diterima dari Kwarnas sebagai Kwarda Tergiat II tingkat Regional Jawa-DIY-NTT-NTB, pada Munas XI di Aceh.

"Harapannya tentu kepemimpinan yang baru nanti akan semakin maju. Nanti terpilih sosok yang benar-benar capable, bisa membawa Pramuka Jawa Tengah semakin bermanfaat untuk masyarakat," tegasnya usai acara yang dihadiri kwartir cabang dari 35 kota/kabupaten di Jateng ini.

Atikoh juga sukses menaikkan anggaran yang diterima Kwarda Jateng melalui dana hibah dari APBD Provinsi Jateng. Dari yang awalnya hanya sebesar Rp5 miliar, pada 2023 meningkat hingga capai hingga Rp8 miliar. Anggaran tersebut disalurkan sebagai dana fasilitasi kepramukaan kwarcab.

Di bawah komando Siti Atikoh Ganjar, Kwarda Jateng juga mencatatkan sejarah sebagai peserta yang mengirimkan anggota terbanyak pada Jambore Dunia di Korea Selatan sebanyak 218 peserta.