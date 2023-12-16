Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Eksekusi Agen Mossad yang Bocorkan Informasi ke Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |17:02 WIB
Iran Eksekusi Agen Mossad yang Bocorkan Informasi ke Israel
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
TEHERAN - Seorang agen dinas intelijen Mossad Israel dieksekusi pada Sabtu, (16/12/2023) di provinsi Sistan-Baluchestan di tenggara Iran, kantor berita resmi IRNA melaporkan.

“Orang ini berkomunikasi dengan dinas luar negeri, khususnya Mossad, mengumpulkan informasi rahasia, dan dengan partisipasi rekan-rekannya, memberikan dokumen kepada dinas luar negeri, termasuk Mossad,” kata laporan itu, sebagaimana dilansir Reuters.

Namun tidak disebutkan nama orang tersebut.

Dikatakan bahwa terdakwa telah menyerahkan informasi rahasia kepada "petugas Mossad" dengan tujuan "propaganda bagi kelompok dan organisasi yang menentang Republik Islam". Namun tidak disebutkan di mana dugaan serah terima itu terjadi.

Tidak jelas kapan orang tersebut ditangkap, namun IRNA mengatakan permohonan banding telah ditolak.

Eksekusi tersebut, yang dilakukan di penjara Zahedan di Sistan-Baluchestan, terjadi sehari setelah militan Baluch menyerang sebuah kantor polisi di provinsi tersebut, menewaskan 11 personel keamanan dan melukai beberapa lainnya.

