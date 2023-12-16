Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ratusan Santri di Garut Titip Aspirasi untuk Cawapres Mahfud MD

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |21:13 WIB
Ratusan Santri di Garut Titip Aspirasi untuk Cawapres Mahfud MD
GARUT - Ratusan santri di Kabupaten Garut menyampaikan sejumlah aspirasi untuk calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Isu jenjang pendidikan tingkat lanjut, fasilitas internet layak demi menunjang ilmu pengetahuan, hingga lapangan pekerjaan pasca pendidikan, merupakan sebagian kecil dari sekian banyak keinginan para santri di Kabupaten Garut.

Melalui kegiatan yang diinisiasi Tim Pemenangan Muda TPN Ganjar-Mahfud dan Seduluran Santri Mahfud (SESAMA), ratusan santri di Garut difasilitasi untuk dapat menyuarakan harapan mereka. Keinginan dan harapan itu disampaikan secara lisan dan tertulis dalam acara SESAMA Talk, 'Santri Nitip Aspirasi', yang memiliki tema 'Pemilu 2024: Aspirasi Santri untuk Kemajuan Bangsa', di Jalan Jenderal Sudirman No 20B Kabupaten Garut.

"Acara ini menggalang aspirasi para santri, kurang lebih sekitar 700 santri berpartisipasi. Melalui kegiatan ini, kami mendengar ide dan harapan mereka baik yang disampaikan langsung dan dalam bentuk tulisan yang dikumpulkan ke dalam sebuah kotak," kata Deputi Tim Pemenangan Muda TPN Ganjar-Mahfud, Dharmaji Suradika pada MNC Portal Indonesia (MPI) di Garut, Sabtu (16/12/2023).

Menurut Dharmaji, aspirasi santri sangat penting untuk diperhatikan karena mereka merupakan bagian dari kaum muda Indonesia. Oleh karenanya, ia menilai peran santri sangat krusial.

"Berbicara santri, berarti kita berbicara tentang anak muda, karena santri adalah bagian dari anak muda Indonesia. Suara mereka sangat penting. Terutama pada saat nanti kita membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih unggul, maka peran santri sangat krusial bagi Indonesia," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pada kegiatan tersebut mereka tidak membicarakan mengenai target pemenangan, melainkan berusaha untuk melibatkan santri sebagai anak muda Indonesia sebanyak-banyaknya. Dharmaji menyebut setelah Garut, Tim Pemenangan Muda TPN Ganjar-Mahfud dan SESAMA akan berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia lainnya.

