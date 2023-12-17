Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ancaman Serangan Meningkat, Perusahaan Pelayaran Besar Hentikan Rute Laut Merah

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |20:03 WIB
Ancaman Serangan Meningkat, Perusahaan Pelayaran Besar Hentikan Rute Laut Merah
Perusahaan pelayaran besar hentikan rute perjalanan di Laut Merah karena ancaman serangan meningkat (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Grup pelayaran terbesar di dunia, Mediterranean Shipping Company (MSC), mengumumkan pihaknya mengalihkan kapalnya menjauh dari Laut Merah karena meningkatnya ancaman serangan.

Perusahaan Perancis CMA CGM mengambil langkah serupa sehari setelah raksasa pelayaran Denmark Maersk dan perusahaan transportasi Jerman Hapag-Lloyd menghentikan sementara perjalanan di Laut Merah.

Keputusan itu diambil setelah serangan pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman.

Mereka mengatakan mereka menargetkan kapal-kapal yang melakukan perjalanan ke Israel.

Kelompok Houthi telah menyatakan dukungan mereka terhadap Hamas setelah Israel melancarkan kampanye militer di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 lainnya disandera.

Sejak itu, Israel telah membunuh lebih dari 18.000 warga Palestina di Gaza.

Seperti diketahui, Laut Merah adalah salah satu rute terpenting di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar.

Namun kelompok Houthi telah meningkatkan serangan mereka, menggunakan drone dan roket terhadap kapal-kapal milik asing.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192203//kapal_tenggelam-SCkO_large.jpg
Kapal Muatan Bantuan Tenggelam di Perairan Pangkep, Camat hingga Bidan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191129//pelabuhan-WJml_large.jpg
RI Tekan Impor Komponen Kapal 80%, Ini Strateginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190141//kapal-9yDx_large.jpg
Tersedia 17.239 Tiket Kapal Gratis di Libur Natal dan Tahun Baru, Begini Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188051//atur_penyebrangan_kapal-W4zh_large.jpg
Kemenhub Atur Ulang Operasional Pelabuhan Penyeberangan pada Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183158//kapal-mfqw_large.jpg
Keselamatan Kapal Tak Lagi Sekadar Inspeksi, Kini Berbasis Risiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177435//pejabat_militer_houthi-gx5P_large.jpg
Panglima Militer Houthi Tewas Akibat Serangan Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement