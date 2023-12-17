Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

KPUD Gianyar Terima 300 Ribu Surat Suara Pemilu 2024

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |20:09 WIB
KPUD Gianyar Terima 300 Ribu Surat Suara Pemilu 2024
KPUD Gianyar terima suara suara Pemilu 2024 (Foto: Ketut Catur Kusumaningrat)
A
A
A

GIANYAR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gianyar, Bali kedatangan surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Minggu (17/12/2023) siang. Kedatangan 300 ribu lebih surat suara ini mendapat pengawalan dan penjagaan ketat petugas kepolisian.

Mobil logistik yang membawa surat suara DPR RI dalam Pemilu 2024 tiba di gudang logistik KPUD Gianyar pada Minggu siang. Kedatangan mobil logistik pengangkut surat suara ini mendapat pengawalan ketat petugas Polres Gianyar.

Surat suara DPR RI Pemilu 2024 yang telah tiba di gudang logistik KPUD Gianyar sebanyak 398.026 surat suara. Penurunan surat suara ini dilakukan oleh petugas dari KPUD Gianyar dengan penjagaan ketat petugas kepolisian.

Ketua KPUD Gianyar Wayan Mura mengaku masih menunggu kedatangan surat suara untuk pemilihan DPRD, DPD dan presiden. Hal ini dikeranakan menunggu antrean pencetakan di percetakan yang telah ditunjuk.

Untuk proses pelipatan surat suara akan dilangsungkan beberapa hari ke depan sembari menunggu kedatangan semua surat suara.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement