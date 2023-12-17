KPUD Gianyar Terima 300 Ribu Surat Suara Pemilu 2024

GIANYAR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gianyar, Bali kedatangan surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Minggu (17/12/2023) siang. Kedatangan 300 ribu lebih surat suara ini mendapat pengawalan dan penjagaan ketat petugas kepolisian.

Mobil logistik yang membawa surat suara DPR RI dalam Pemilu 2024 tiba di gudang logistik KPUD Gianyar pada Minggu siang. Kedatangan mobil logistik pengangkut surat suara ini mendapat pengawalan ketat petugas Polres Gianyar.

Surat suara DPR RI Pemilu 2024 yang telah tiba di gudang logistik KPUD Gianyar sebanyak 398.026 surat suara. Penurunan surat suara ini dilakukan oleh petugas dari KPUD Gianyar dengan penjagaan ketat petugas kepolisian.

Ketua KPUD Gianyar Wayan Mura mengaku masih menunggu kedatangan surat suara untuk pemilihan DPRD, DPD dan presiden. Hal ini dikeranakan menunggu antrean pencetakan di percetakan yang telah ditunjuk.

Untuk proses pelipatan surat suara akan dilangsungkan beberapa hari ke depan sembari menunggu kedatangan semua surat suara.

(Arief Setyadi )