HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud Hadiri Pengukuhan TPC se-Sumbar, Teriakkan Ganjar-Mahfud Menang Menggema

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |19:38 WIB
Mahfud Hadiri Pengukuhan TPC se-Sumbar, Teriakkan Ganjar-Mahfud Menang Menggema
Mahfud MD hadiri pengukuhan TPC Ganjar-Mahfud se-Sumbar (Foto: Ist/Felldy Utama)
PADANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD melakukan sejumlah kegiatan di Padang, Sumatera Barat, pada hari ini, Minggu (17/12/2023). Salah satu kegiatannya menghadiri pertemuan sekaligus pengukuhan Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud se-Sumatera Barat.

Setibanya Mahfud di lokasi acara yang digelar di Hotel Truntum, Padang, para pendukung Ganjar-Mahfud sudah menjemput di lobi hotel. Menko Polhukam itu turut disambut dengan alat musik hingga tarian khas Padang.

Setelah itu, Mahfud turut menyaksikan prosesi pengukuhan TPC Ganjar-Mahfud yang dipimpin Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Rambun Tjajo yang didampingi TPD Sumbar.

