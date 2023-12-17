Mahfud Hadiri Pengukuhan TPC se-Sumbar, Teriakkan Ganjar-Mahfud Menang Menggema

PADANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD melakukan sejumlah kegiatan di Padang, Sumatera Barat, pada hari ini, Minggu (17/12/2023). Salah satu kegiatannya menghadiri pertemuan sekaligus pengukuhan Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud se-Sumatera Barat.

Setibanya Mahfud di lokasi acara yang digelar di Hotel Truntum, Padang, para pendukung Ganjar-Mahfud sudah menjemput di lobi hotel. Menko Polhukam itu turut disambut dengan alat musik hingga tarian khas Padang.

BACA JUGA: Siti Atikoh Bilang Kedaulatan Pangan Bisa Diciptakan Mulai dari Rumah Tangga

Setelah itu, Mahfud turut menyaksikan prosesi pengukuhan TPC Ganjar-Mahfud yang dipimpin Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Rambun Tjajo yang didampingi TPD Sumbar.