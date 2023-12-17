Mahfud MD Sebut Bahaya Radikalisme hingga Korupsi Bisa Jadi Penyebab Negara Hancur

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan bahaya radikalisme, terorisme, ancaman ideologis, korupsi, dan hukum serta keadilan yang tidak benar ditegakkan bisa membuat negara hancur.

“Semua itu penyebab negara hancur. Tumbuhkan sikap patriotisme dan kawal terus penegakan hukum dan keadilan. Salah satunya levelnya, minimal Anda bekerja dengan penuh kejujuran di bidang masing-masing,” kata Mahfud MD saat mengisi orasi Ilmiah acara di Wisuda Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Prof Dr Hamka, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/2023).

Selain mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, Mahfud memberi sejumlah pesan penting. Mahfud mengingatkan, para sarjana yang akan masuk ke laboratorium sesungguhnya di masyarakat. Jika tak lulus saat di Universitas, bisa mengulang lagi. Jika di laboratorium masyarakat, saat gagal dan salah, akan sulit diperbaiki.

"Hati-hati melangkah," tuturnya.

Mahfud mengingatkan, sarjana hanyalah tanda keahlian di bidang ilmu. Sarjana belum tentu intelektual yang berdasar kemuliaan moral. Artinya, jangan hanya jadi sarjana, tetapi harus jadi intelektual.