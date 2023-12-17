Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemuda Nekat Cabuli Kekasih di Atas Motor di Kebun Karet

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |14:27 WIB
Pemuda Nekat Cabuli Kekasih di Atas Motor di Kebun Karet
Pemuda nekad mencabuli pacarnya di atas motor di kebun karet. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang pelajar berinisial T (16) ditangkap lantaran mencabuli anak di bawah umur di perkebunan karet Kampung Srimulyo, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah.

Pelajar SMA warga Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah itu ditangkap polisi pada Kamis (14/12/2023).

Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia mengatakan, peristiwa rudapaksa itu terjadi pada Kamis (12/10/2023) atau sekitar dua bulan lalu.

"Kejadian itu berawal saat pelaku mengajak korban yang merupakan pacarnya berinisial CT (15) pulang sekolah pada bulan Oktober 2023," ujar Nikolas dalam keterangannya, Sabtu (16/12).

Kemudian di tengah perjalanan, kata Nikolas, pelaku berhenti di perkebunan karet yang berada di Kampung Srimulyo, Kecamatan Anak Ratu Aji, Lampung Tengah.

"Saat itu pelaku melakukan tindakan mesum kepada korban, korban sempat menolak, namun pelaku bersikeras dengan segala bujuk rayunya," kata dia.

"Pelaku akhirnya berbuat nekat hingga memaksa korban berhubungan badan di atas sepeda motor saat berada di kebun karet tersebut," tambah Kasat.

Halaman:
1 2
1 2
      
