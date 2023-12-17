Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TGB Zainul Majdi Pastikan Mesin Ganjar-Mahfud Bekerja di Pesisir Pantai Mataram

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |18:06 WIB
TGB Zainul Majdi Pastikan Mesin Ganjar-Mahfud Bekerja di Pesisir Pantai Mataram
TGB Zainul Majdi di Mataram (Foto : Istimewa)




 

MATARAM - Setelah mengecek keberadaan alat peraga kampanye (APK) Capres-Cawapres Nomor urut 3 Ganjar-Mahfud di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat, Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi mendatangi pesisir Pantai Kota Mataram.

TGB Zainul Majdi berkeliling ke beberapa rumah di Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Di pesisir pantai tersebut TGB mendapati APK Ganjar-Mahfud dalam bentuk kalender dan stiker.

"Sudah beberapa waktu lalu relawan turun ke sini, " kata Mustiadi warga setempat pada TGB, Minggu (17/12/2023).

Kedatangan TGB juga disambut oleh relawan Ganjar-Mahfud dan pengurus Partai Perindo NTB. Pada kesempatan tersebut, Caleg Partai Perindo Dapil Ampenan Sabil menyampaikan bila relawan berkolaborasi dengan caleg Perindo memaparkan program dari Ganjar-Mahfud.

TGB Zainul Majdi mengatakan, kedatangannya ke Lingkungan Banjar tidak dalam rangka kampanye. Ia hanya ingin bersilaturahim dan bertemu dengan masyarakat setempat.

"Saya ajak untuk menjaga ketertiban menjelang pesta demokrasi," katanya.

Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini mengingatkan, kepada warga di Lingkungan Banjar yang memiliki hak pilih tidak boleh ada yang sampai luput namanya. Sehingga semua warga dapat menggunakan hak pilih.

"Itu cara sebagai warga negara, supaya ikut dalam ikhtiar untuk bangsa Indonesia, " ucapnya.

