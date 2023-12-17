Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tampung Aspirasi PERPEDIN, Ganjar Bakal Bentuk Tim Terkait Usulan Bentuk Kementerian Disabilitas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |16:57 WIB
Tampung Aspirasi PERPEDIN, Ganjar Bakal Bentuk Tim Terkait Usulan Bentuk Kementerian Disabilitas
Ganjar Pranowo (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendapat aspirasi dari Badan Pengurus Pusat (BPP) Persatuan Pengusaha Disabilitas Indonesia (PERPEDIN). Aspirasi itu didapatkan saat Ganjar menghadiri acara kirab budaya Nitilaku di Universitas Gadjah Mada (UGM), Minggu (17/12/2023).

Pada momen itu, Ganjar dihampiri langsung oleh Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) PERPEDIN Bambang Susilo. Kemudian menyampaikan bahwa masih banyak kaum difabel yang terpinggirkan.

Menurutnya, kaum difabel cenderung terbelakang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Ia pun menyinggung soal kemungkinan kaum difabel mengalami demotivasi atau rendah diri.

"Selama ini, isu disabilitas hanya ditangani secara sosial dan itu kurang maksimal," kata Bambang kepada Ganjar, Minggu.

"Tadi usulan kami soal pemberdayaan ekonomi disabilitas sudah kita sampaikan ke Pak Ganjar bahwa disabilitas keterkaitan ekonomi ini harus diberdayakan secara khusus," ujarnya.

Tak hanya itu, Bambang juga meminta Ganjar untuk mendukung dibentuknya kementerian yang berkewenangan mengurusi disabilitas. Hal itu untuk menunjukkan posisi pemerintah juga berada untuk kaum difabel.

"Ke depan harapan kami ada kementerian yang mengurusi disabilitas karena ini akan menjadi barometer seberapa jauh kepedulian pemerintah terhadap kaum disabilitas," terangnya.

