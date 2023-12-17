Deklarasi Dukungan untuk Mahfud MD, Santri di Garut Suarakan 6 Poin Ini

GARUT- Ratusan santri di Kabupaten Garut menyampaikan enam poin penting saat mendeklarasikan dukungan mereka untuk Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD.

Keenam poin itu disuarakan usai ratusan santri ini menitipkan aspirasi mereka yang ditulis pada secarik kertas untuk dikumpulkan dalam sebuah kotak.

Poin-poin yang diucapkan saat menggelar deklarasi di Jalan Sudirman, adalah pentingnya pendidikan agama yang kuat dan akses lebih baik untuk santri, perlunya kepemimpinan yang mempromosikan nilai-nilai moral serta etika dalam tata kelola negara, dan menegakan keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan, serta perhatian terhadap lapisan masyarakat yang kurang mampu.

Poin selanjutnya adalah mendukung hak asasi manusia serta kebebasan beragama dan berkeyakinan, mendukung Mahfud MD sebagai pemimpin yang taat pada Tuhan, patuh pada hukum, serta setia pada rakyat.

Terakhir, para santri yang tergabung dalam Seduluran Santri Mahfud (SESAMA) itu berjanji akan berkontribusi untuk menyukseskan Mahfud MD menjadi Cawapres Republik Indonesia Tahun 2024 bersama Capres Ganjar Pranowo.

"Deklarasi ini merupakan kegiatan penutup dari aksi para santri menitipkan aspirasi mereka. Kami menggelar deklarasi usai berjalan bersama menyusuri pinggir Jalan Sudirman," kata Deputi Tim Pemenangan Muda TPN Ganjar-Mahfud, Dharmaji Suradika, Sabtu (16/12/2023).

Dikatakan Dharmaji, para santri yang berjumlah sekira 700 orang berkumpul dan berdiskusi mengenai aspirasi mereka. Ratusan santri ini juga terlibat dialog satu sama lain di acara SESAMA Talk, 'Santri Nitip Aspirasi', yang memiliki tema 'Pemilu 2024: Aspirasi Santri untuk Kemajuan Bangsa' tersebut.

"Berbicara santri, berarti kita berbicara tentang anak muda, karena santri adalah bagian dari anak muda Indonesia. Suara mereka sangat penting," ucapnya.

Menurutnya, santri di Garut memiliki visi dan pandangan ke depan untuk membangun bangsa. Oleh sebab itu, aspirasi yang disuarakan sangat penting untuk disampaikan pada calon pemimpin negeri agar ditindaklanjuti di masa mendatang.