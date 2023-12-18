Peringatan Hari Jalan Tahun 2023 : Kelola Jalan Secara Inovatif, Kolaboratif, dan Optimal

Jakarta - Kehadiran konektivitas jalan di Indonesia memiliki peran penting yang terhubung antar wilayah di setiap pulau untuk kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan turut serta berperan dalam memperlancar pendistribusian bahan kebutuhan pokok, mengurangi biaya logistik, menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, hingga membuka lapangan pekerjaan serta mengakselerasi nilai tambah bagi perekonomian rakyat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan peringatan Hari Jalan pada tahun 2023 ini dengan tema "Konstruksi 4.0 Untuk Penyelenggaraan Jalan Yang Inovatif, Kolaboratif, dan Optimal".

Peringatan Hari Jalan yang diperingati pada setiap 20 Desember sekaligus menjadi momentum hadirnya konektivitas Jalan Tol Trans Jawa sejak tahun 2018 silam yang tersambung dari Merak, Banten hingga Probolinggo, Jawa Timur. Pada saat itu, Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan tiga ruas Jalan Tol Trans Jawa seksi Jawa Tengah di Jembatan Kalikuto yang juga dikenal sebagai jembatan ikonik berwarna merah dengan konstruksi baja, di Kabupaten Batang, sekaligus menandai telah tersambungnya keseluruhan ruas tol dari Jakarta hingga Surabaya dan menjadi sejarah baru bagi transportasi Indonesia.

"Peringatan Hari Jalan sekaligus menjadi refleksi tentang pembangunan jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten yang sudah dikerjakan agar terus semakin lebih baik lagi ke depan bagi masyarakat. Hal ini menjadi momentum untuk bersama-sama dalam meningkatkan semangat untuk membangun, menjaga, hingga memelihara infrastruktur jalan yang ada," ujar Menteri Basuki.

Sependapat dengan Menteri PUPR, Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian mengatakan bahwa peringatan Hari jalan adalah waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi dan memikirkan proyeksi ke depan.