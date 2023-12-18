Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Negara yang Jadi Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:08 WIB
3 Negara yang Jadi Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Perahu yang membawa kelompok pengungsi Rohingya ratusan pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak telah sampai di Provinsi Aceh paling utara Indonesia.

Pengungsi Rohingya tiba dan petugas polisi mengantarkan ke kamp Pramuka di Kabupaten Pidie bulan ini. Namun, warga memblokir pintu masuk dan melarang mereka masuk.

Pihak berwenang mengawal para pengungsi ke pusat konvensi yang dikelola Kementerian Sosial. Sayangnya penduduk juga tidak memperbolehkan mereka untuk tinggal.

Mengutip Associated Press, para pengungsi akhirnya dibawa kembali ke tempat kantor gubernur berada. Mereka kemudian ditampung di kompleks gedung pertemuan di Kota Banda Aceh milik pemerintah.

Sejak November, lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya telah tiba dengan perahu di Provinsi Aceh, Indonesia.

Akibat dari permasalahan Myanmar yang tidak mau mengakui, orang Rohingya akhirnya memutuskan mengungsi di beberapa negara.

Berikut 3 negara yang jadi tempat penampungan Rohingya.

1. Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, Indonesia hanya memberikan perlindungan sementara bagi pengungsi Rohingya karena negara tersebut menganut prinsip kemanusiaan dalam konstitusinya.

Menurut Konvensi Pengungsi tahun 1951, hanya negara pihak pada konvensi tersebut yang wajib melindungi pengungsi berdasarkan kewajiban yang terikat pada konvensi. Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, jadi Indonesia berhak menolak pencari tempat pengungsi berdasarkan hukum internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182537/kapal-JS7P_large.jpg
Kapal yang Ditumpangi Migran Rohingya Tenggelam di Malaysia, 7 Tewas dan Ratusan Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/18/2955654/apakah-rohingya-termasuk-imigran-gelap-di-indonesia-TJaS3m0bS4.jpg
Apakah Rohingya Termasuk Imigran Gelap di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/18/2953759/3-alasan-malaysia-menolak-rohingya-KYEPKVTV9q.jpg
3 Alasan Malaysia Menolak Rohingya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/18/2952106/mengapa-tni-al-tidak-bisa-menghalau-orang-rohingya-yang-masuk-perairan-indonesia-04x5z6GJHF.jpg
Mengapa TNI AL Tidak Bisa Menghalau Orang Rohingya yang Masuk Perairan Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/18/2952097/rute-orang-rohingya-masuk-ke-perairan-indonesia-HtIScSoSJ7.jpg
Rute Orang Rohingya Masuk ke Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/18/2952088/apakah-benar-rohingya-sengaja-dibawa-ke-aceh-oleh-unhcr-pGoMPxNSEi.jpg
Apakah Benar Rohingya Sengaja Dibawa ke Aceh oleh UNHCR?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement