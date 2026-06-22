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Dipulangkan Kejari Jaksel, Roy Suryo: Kemenangan Rakyat Indonesia!

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |17:36 WIB
Dipulangkan Kejari Jaksel, Roy Suryo: Kemenangan Rakyat Indonesia!
Roy Suryo dan Dokter Tifa/Okezone
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JAKARTA - Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyasuma alias Dokter Tifa dipulangkan usai penangguhan penahanannya diterima setelah menjalani proses pelimpahan tahap dua kasus dugaan ijazah palsu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan  Senin (22/6/2026) sore.

Roy Suryo tak kuasa membendung keharuan dan rasa syukurnya. Ia menegaskan bahwa kebebasannya merupakan bentuk kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini Insya Allah kemenangan rakyat Indonesia," ujar Roy Suryo dengan nada tegas.

Roy juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada tim hukumnya yang dianggap sudah membantunya menghadapi proses hukum tersebut.

"Seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa! Luar biasa! Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mulai dari Mas Refly sampai semuanya," lanjutnya disambut teriakan "Allahu Akbar" dari para pendukung.

Meski demikian, Roy Suryo mengingatkan bahwa langkahnya tidak berhenti di sini. Ia menegaskan perjuangan untuk mencari keadilan masih terus berlanjut.

Sementara  Dokter Tifa langsung memberikan pernyataan membara. Dia menyebut bahwa hari kebebasannya menjadi bukti bahwa cahaya kebenaran di Indonesia belum padam.

 

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