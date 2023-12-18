Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Bill Clinton Ngakak Sampai Kepala Mendongak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |05:23 WIB
Humor Gus Dur : Bill Clinton Ngakak Sampai Kepala Mendongak
Gus Dur (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pertemuan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton pada Januari 2000 menyita perhatian publik.

Pertemuan kedua kepala negara itu dijadwalkan berlangsung sekira 30 menit. Namun, waktu pertemuan berlarut hingga memakan waktu 90 menit. Protokol kepresidenan AS kemudian menghentikan pertemuan itu.

Keesokan harinya, sejumlah koran di AS memuat foto Gus Dur dengan Bill Clinton. Hal yang bikin masyarakat penasaran adalah Clinton terlihat ketawa terbahak-bahak bahkan sampai kepalanya mendongak.

Apa yang dikatakan Gus Dur sampai membuat Clinton terpingkal-pingkal begitu? Mengutip NU Online, Gus Dur bercerita tentang pendahulu Clinton, John F Kennedy.

Gus Dur bercerita kepada sahabatnya Jaya Suprana dalam sebuah talkshow, suatu hari Kennedy mengajak serombongan wartawan ke ruang kerja Presiden AS. Di salah satu dindingnya ada sebuah lubang kecil tempat Presiden Dwight Eisenhower menaruh peralatan golfnya.

"Ini lho, perpustakaannya Eisenhower," kata Kennedy mengejek pendahulunya itu. Clinton terpingkal mendengarkan cerita Gus Dur itu.

“Wah seneng dia (Clinton) saya dongengin seperti itu,” cerita Gus Dur.

Mendengara cerita Gus Dur, Clinton bertanya, “Di buku apa itu?” tanya Clinton ke Gus Dur.

"Saya baca di buku Ted Sorrensen," jawab Gus Dur.

Halaman:
1 2
      
