Perindo Sebut Ganjar Miliki Kesamaan dengan Gus Dur Peduli Terhadap Kaum Minoritas

JAKARTA - Wakil Ketua Kartini Perindo yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar IX, Ratih Purnamasari Gunaevy menilai, sosok Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo memiliki kesamaan dengan Presiden ke-4 RI Abdureahman Wahid atau Gus Dur.

Kesamaan itu terlibat dari karakter Ganjar yang merakyat dan pedulis terhadap kaum minoritas dan kelompok rentan. Hal itu ditunjukan Ganjar dengan membentuk program yang peduli terhadap kaum monoritas.

"Beliau sama-sama humble, sama-sama merakyat dna tentunya semoga tidak terjadi perbedaan yang banyak. Intinya sama-sama berjuang untuk bangsa dan negara, merangkul kaum minoritas," terang Ratih saat ditemui di kediaman Gus Dur, di Jalan Warung Silah, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Ratih pun menegaskan, Ganjar memiliki program khusus untuk merangkul kaum minoritas. "Ada (program Ganjar merangkul kaum minoritas) kebetulan saya di Departemen Inklusi Perempuan dan Anak di TPN. Di situ kita tahu bahwa program Pal Ganjar adalah merangkul kaum minoritas, difabel, perempuan adat dan sebagainya," kata Ratih.