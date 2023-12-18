Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud MD Sarapan Pagi Bersama Warga Lintas Agama dan Etnis di Padang

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:18 WIB
Mahfud MD sarapan di Padang (Foto: MPI)
Mahfud MD sarapan di Padang (Foto: MPI)
A
A
A

 

PADANG - Setelah melaksanakan ibadah Sholat Subuh berjamaah di Masjid Al-Hakim Islamic Center, calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD melanjutkan kegiatannya yakni sarapan pagi bersama dengan warga lintas agama dan etnis di Kota Padang.

Acara bertajuk 'Duduak Basamo Tokoh Masyarakat Lintas Etnis dan Lintas Agama' ini digelar di Himpunan keluarga Lie Kwee (Long See Tong) yang terletak di wilayah Padang Selatan, Senin (18/12/2023).

Setibanya di lokasi, Mahfud MD disambut dengan alat musik serta tokoh masyarakat lintas etnis dan agama. Mereka menyambutnya dengan penuh kehangatan.

"Selamat datang pak Mahfud," tutur salah satu tokoh masyarakat menyambut kehadiran Mahfud.

Kemudian, Mahfud langsung diajak ke meja makan yang berada di depan panggung. Menuju tempat makan, Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) itu turut menyalami para tokoh lintas agama dan etnis yang sudah menunggu kedatangannya.

Selain sarapan pagi bersama, Mahfud juga akan mendengarkan masukan yang disuarakan oleh para tokoh masyarakat tersebut atas apa yang diharapkannya.

(Angkasa Yudhistira)

      
