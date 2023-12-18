Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Lampung Ini Nyaris Kena Peluru Nyasar saat Tidur di Kasur

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |16:05 WIB
Polisi olah tkp di lokasi (foto: dok ist)
BANDARLAMPUNG - Sebuah peluru nyasar terjatuh dan menembus plafon rumah salah seorang warga di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandarlampung.

Pemilik rumah, Erni mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (17/12/2023) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat kejadian, di rumahnya hanya ada sang cucu yang sedang tidur di dalam kamar.

Kemudian tiba-tiba ada suara keras dari atas atap dan terlihat muncul lubang kecil di plafon. Suara tersebut membuat cucunya terbangun lantaran terkejut dengan suara yang ditimbulkan cukup keras itu.

"Pas saya pulang dia cerita ada suara keras, saya pikir suara lampu. Tapi ternyata plafonnya juga bolong," ujar Erni saat dikonfirmasi, Senin (18/12/2023).

Erni melanjutkan, lantaran merasa tak curiga, dia tidak mencari tahu penyebab plafonnya berlubang. Lalu pukul 14.00 wib, dia meminta sang cucu untuk membereskan kasur.

Saat merapihkan seprai tersebut, kata Erni, sang cucu menemukan 1 proyektil peluru di atas tempat tidurnya. Penemuan itu kemudian langsung dilaporkan kepada Babinkamtibmas melalui ketua RT.

"Untung tidak menimpa cucu saya, karena cucu saya tidur di kasur itu, peluru itu jatuh agak ke pojok," kata dia.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra membenarkan adanya laporan terkait peluru nyasar.

