Ganjar soal Wacana Kaesang Maju Gubernur Jateng: Bagus!

WONOSOBO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut merespons wacana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang akan maju menjadi Gubernur Jawa Tengah. Pria yang identik dengan rambut putih itu mengungkap bahwa itu rencana bagus.

“Bagus,” singkat Ganjar kepada wartawan di Wonosobo, Senin (18/12/2023).

Kendati demikian, Ganjar tidak menjelaskan lebih jauh apa maksud ungkapan itu. Ia hanya mengatakan bahwa ide itu menarik dan harus diikuti.

“Ikuti saja, menarik itu,” tambahnya.

Dari informasi yang dihimpun, wacana Kaesang maju Gubernur Jateng diungkapkan Kaesang ketika menghadiri acara ‘Car Free Day Bersama Relawan Plat K untuk Generasi Optimis’ di Alun-alun Jepara, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember 2023. Dalam acara tersebut, Kaesang sempat ditanyai oleh pembawa acara bagaimana jika tiba-tiba Kaesang menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Meski tidak menjawab secara tegas akan maju, namun Kaesang seolah menyanggupi wacana itu. “Nggih, mboten opo-opo (iya, tidak apa-apa),” jawab Kaesang.

(Arief Setyadi )