Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar soal Wacana Kaesang Maju Gubernur Jateng: Bagus!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |13:54 WIB
Ganjar soal Wacana Kaesang Maju Gubernur Jateng: Bagus!
Ganjar Pranowo (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

WONOSOBO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut merespons wacana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang akan maju menjadi Gubernur Jawa Tengah. Pria yang identik dengan rambut putih itu mengungkap bahwa itu rencana bagus.

“Bagus,” singkat Ganjar kepada wartawan di Wonosobo, Senin (18/12/2023).

Kendati demikian, Ganjar tidak menjelaskan lebih jauh apa maksud ungkapan itu. Ia hanya mengatakan bahwa ide itu menarik dan harus diikuti.

“Ikuti saja, menarik itu,” tambahnya.

Dari informasi yang dihimpun, wacana Kaesang maju Gubernur Jateng diungkapkan Kaesang ketika menghadiri acara ‘Car Free Day Bersama Relawan Plat K untuk Generasi Optimis’ di Alun-alun Jepara, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember 2023. Dalam acara tersebut, Kaesang sempat ditanyai oleh pembawa acara bagaimana jika tiba-tiba Kaesang menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Meski tidak menjawab secara tegas akan maju, namun Kaesang seolah menyanggupi wacana itu. “Nggih, mboten opo-opo (iya, tidak apa-apa),” jawab Kaesang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement