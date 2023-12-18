Relawan Ganjar-Mahfud Dorong Anak Muda Jepara Manfaatkan Teknologi

JEPARA - Alumni Muda dan Akademisi Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) yang tergabung dalam sukarelawan Pena Mas Ganjar, terus meluaskan programnya untuk membantu masyarakat, pada Minggu 17 Desember 2023.

Mereka mengadakan pelatihan digital marketing yang diikuti ratusan pemuda di Desa Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Relawan menggandeng salah satu praktisi digital marketing di Jepara untuk menjadi pemateri dalam pelatihan ini. Dalam pelatihan tersebut, Pena Mas mendorong para peserta agar bisa memanfaatkan teknologi dan internet saat ini untuk mengembangkan bisnis UMKM.

"Kita mendorong supaya bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan internet, untuk bisa melakukan jual beli yang lebih enak dan lebih mudah," ujar Koordinator Daerah Pena Mas Jawa Tengah, Nor Rahmat Sholichin dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).

Sholichin menerangkan, mayoritas para peserta merupakan anak muda yang berminat untuk memulai usaha. Sementara sebagian lainnya merupakan para perajin seni ukir yang ingin memperluas wilayah penjualannya. Menurutnya, masih banyak anak muda di Jepara yang belum memahami apa itu digital marketing. Sehingga usaha milik mereka sulit untuk berkembang.

"Kita lihat memang Indonesia itu 97 persen (lapangan pekerjaan) didorong oleh UMKM. Di daerah Jepara ini kan memang dari UMKM. Biar apa kita melakukan pelatihan ini, biar ini berdampak pada masyarakat itu nyata," jelas Sholichin.

Jepara yang terkenal akan para perajin ukirnya juga dinilai Sholichin perlu menguatkan teknik digital marketing. Sebab, menurutnya masih banyak perajin kecil yang hanya mampu menjual hasil ukirannya di wilayah Jepara.

"Kita lihat biar pengusaha ukir biar bisa meluas usahanya. Bukan hanya di Jepara tapi eskalasinya bisa nasional atau bahkan internasional," katanya.