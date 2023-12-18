Blusukan di Madiun, Atikoh Ganjar Belanja Banyak Sekaligus Tampung Keluhan Warga

MADIUN - Istri Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menerima banyak masukan dari warga saat berkunjung ke Kota Madiun dalam rangka Safari Politik ke Jawa Tengah-Jawa Timur.

Atikoh blusukan ke pasar-pasar, kemudian mendengarkan aspirasi serta keluhan masyarakat, yang nantinya akan disampaikan ke pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Hal ini disampaikannya usai melakukan blusukan di Pasar Pagotan, Madiun, Senin (18/12/2023).

Atikoh berterima kasih lantaran masyarakat Madiun menyambutnya dengan antusias. “Masyarakatnya sangat antusias, sangat ramah. Potensi di sini juga luar biasa dari sisi pertaniannya. Kemudian, UMKM-nya, pariwisatanya dan kotanya juga tertata. Cuma memang ada beberapa keluhan yang wajar, karena di tempat lain juga seperti itu, terkait dengan kondisi yang ada di pasar. Salah satunya untuk bahan-bahan, kebutuhan yang bukan sembako,” tutur Atikoh.

“Termasuk tadi pakaian. Pakaian, sendal, sepatu itu agak sepi karena pasti masyarakat fokusnya ke kebutuhan pokok. Dan banyak juga customer yang sekarang beralih ke online. Jadi itu agak berpengaruh juga kepada pendapatan mereka,” sambung Atikoh.

Atikoh berharap, ada solusi agar tak hanya bertumpu pada pemasaran secara konvesional saja. “Kemudian, yang kedua saya lihat memang masih stok-stok lama, sementara kalau di online itu pergerakannya kan cepat sekali. Ada yang baru. Faktor kalau yang seperti ini kan akses belanja,” tutur Atikoh.