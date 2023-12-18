Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Momen Ganjar Makan Durian Bareng Warga Sambil Lesehan di Wonosobo

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:38 WIB
Momen Ganjar Makan Durian Bareng Warga Sambil Lesehan di Wonosobo
Ganjar Pranowo makan duren bareng warga sambil lesehan di Wonosobo. (Ist)
A
A
A

 

WONOSOBO - Sambutan warga Desa Wilayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo saat Ganjar Pranowo tiba begitu luar biasa. Di sela kunjungannya pada Senin (18/12/2023), calon presiden (capres) nomor urut 3 itu diundang warga untuk menikmati buah durian bersama.

Barisan warga sudah menunggu kedatangan Ganjar di sepanjang jalan desa. Tampak ekspresi kebahagiaan saat rombongan Ganjar Pranowo tiba. Warga lantas berebut salaman dan berfoto sesaat setelah Ganjar turun dari mobil.

Kemudian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu diantar ratusan warga dengan berjalan kaki menuju kebun durian. Di sana, mereka duduk lesehan menikmati durian sambil berbincang tentang kerukunan hingga potensi lokal.

"Duriannya sangat enak dan variannya cukup banyak. Jika ini dijadikan wisata menarik," ujar Ganjar.

Menurutnya, buah durian bukan hanya soal seperti apa rasanya, tapi dinilai dari bagaimana wisatawan bisa belajar memetik durian langsung dari pohonnya.

"Jadi, wisatawan bisa datang dan bisa memetik buahnya sendiri. Saya kira ini bagus untuk dikembangkan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement