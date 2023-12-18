Momen Ganjar Makan Durian Bareng Warga Sambil Lesehan di Wonosobo

WONOSOBO - Sambutan warga Desa Wilayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo saat Ganjar Pranowo tiba begitu luar biasa. Di sela kunjungannya pada Senin (18/12/2023), calon presiden (capres) nomor urut 3 itu diundang warga untuk menikmati buah durian bersama.

Barisan warga sudah menunggu kedatangan Ganjar di sepanjang jalan desa. Tampak ekspresi kebahagiaan saat rombongan Ganjar Pranowo tiba. Warga lantas berebut salaman dan berfoto sesaat setelah Ganjar turun dari mobil.

Kemudian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu diantar ratusan warga dengan berjalan kaki menuju kebun durian. Di sana, mereka duduk lesehan menikmati durian sambil berbincang tentang kerukunan hingga potensi lokal.

"Duriannya sangat enak dan variannya cukup banyak. Jika ini dijadikan wisata menarik," ujar Ganjar.

Menurutnya, buah durian bukan hanya soal seperti apa rasanya, tapi dinilai dari bagaimana wisatawan bisa belajar memetik durian langsung dari pohonnya.

"Jadi, wisatawan bisa datang dan bisa memetik buahnya sendiri. Saya kira ini bagus untuk dikembangkan," ujarnya.