Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gibran Nyusul Kampanye ke IKN, Ganjar: Ada Banyak Orang yang Ikut Saya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:48 WIB
Gibran Nyusul Kampanye ke IKN, Ganjar: Ada Banyak Orang yang Ikut Saya
Ganjar Pranowo. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

WONOSOBO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons kunjungan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menyusul dirinya kampanye di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ganjar menyebut dirinya memang banyak diikuti orang.

Sebagai informasi, mantan Gubernur Jawa Tengah itu berkampanye ke Kalimantan Timur sekaligus Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (7/12/2023). Kurang dari dua pekan atau pada Sabtu (16/12/2023) Gibran juga kunjungan ke IKN.

“Ya ada banyak orang yang selalu ikut saya,” ucap Ganjar di Wonosobo, Senin (18/12/2023).

Mengaku tak kaget banyak orang yang mengikutinya, ia lantas menyebut dirinya yang paling autentik.

“Jadi saya masih yang paling autentik kan?” ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement