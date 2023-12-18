Gibran Nyusul Kampanye ke IKN, Ganjar: Ada Banyak Orang yang Ikut Saya

WONOSOBO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons kunjungan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menyusul dirinya kampanye di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ganjar menyebut dirinya memang banyak diikuti orang.

Sebagai informasi, mantan Gubernur Jawa Tengah itu berkampanye ke Kalimantan Timur sekaligus Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (7/12/2023). Kurang dari dua pekan atau pada Sabtu (16/12/2023) Gibran juga kunjungan ke IKN.

“Ya ada banyak orang yang selalu ikut saya,” ucap Ganjar di Wonosobo, Senin (18/12/2023).

Mengaku tak kaget banyak orang yang mengikutinya, ia lantas menyebut dirinya yang paling autentik.

“Jadi saya masih yang paling autentik kan?” ucap Ganjar.