Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Atikoh Bakar Semangat Ibu-ibu Kota Madiun Menangkan Ganjar-Mahfud

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:40 WIB
Atikoh Bakar Semangat Ibu-ibu Kota Madiun Menangkan Ganjar-Mahfud
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

MADIUN - Mengawali hari di Kota Madiun, Jawa Timur, Siti Atikoh Supriyanti, istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, melakukan senam bersama ribuan warga kota Pendekar yang berkumpul di Lapangan Gulun, pada Senin (18/12/2023) pagi. Selain senam, Atikoh juga blusukan ke Pasar Besar Madiun.

Siti Atikoh tiba sekitar pukul 06.30 WIB, didampingi oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sti Oentari. Tampak juga Ketua DPP PDIP Sri Rahayu dan Wasekjen Sadarestuwati, lalu Wakil Walikota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri, berada diantara ribuan peserta senam, yang mayoritas adalah perempuan itu.

Setelah pemanasan, Atikoh dan peserta melakukan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita).

“Puji syukur alhamdulilah saya bisa silaturahmi. Ini adalah wajah sehat dan bugar, perempuan dan bapak yang siap untuk memenangkan Ganjar-Mahfud,” kata Atikoh saat didaulat berbicara di hadapan para peserta.

Ia lalu mengajak ribuan orang yang hadir untuk meneriakkan “Ganjar-Mahfud; menang, menang, menang”.

Secara khusus, Atikoh juga mencolek para ibu yang hadir di kegiatan itu untuk memperjuangkan Indonesia tangguh dan luar biasa dengan memenangkan Ganjar-Mahfud.

“Kalau perempuan bergerak, Insya Allah pembangunannya akan sat..set, tas..tes,” tegas Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement