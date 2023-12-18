Atikoh Bakar Semangat Ibu-ibu Kota Madiun Menangkan Ganjar-Mahfud

MADIUN - Mengawali hari di Kota Madiun, Jawa Timur, Siti Atikoh Supriyanti, istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, melakukan senam bersama ribuan warga kota Pendekar yang berkumpul di Lapangan Gulun, pada Senin (18/12/2023) pagi. Selain senam, Atikoh juga blusukan ke Pasar Besar Madiun.

Siti Atikoh tiba sekitar pukul 06.30 WIB, didampingi oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sti Oentari. Tampak juga Ketua DPP PDIP Sri Rahayu dan Wasekjen Sadarestuwati, lalu Wakil Walikota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri, berada diantara ribuan peserta senam, yang mayoritas adalah perempuan itu.

Setelah pemanasan, Atikoh dan peserta melakukan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita).

“Puji syukur alhamdulilah saya bisa silaturahmi. Ini adalah wajah sehat dan bugar, perempuan dan bapak yang siap untuk memenangkan Ganjar-Mahfud,” kata Atikoh saat didaulat berbicara di hadapan para peserta.

Ia lalu mengajak ribuan orang yang hadir untuk meneriakkan “Ganjar-Mahfud; menang, menang, menang”.

Secara khusus, Atikoh juga mencolek para ibu yang hadir di kegiatan itu untuk memperjuangkan Indonesia tangguh dan luar biasa dengan memenangkan Ganjar-Mahfud.

“Kalau perempuan bergerak, Insya Allah pembangunannya akan sat..set, tas..tes,” tegas Atikoh.